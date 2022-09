Preise steigen: Im App Store wird es teuer

Die Schwäche des Euro hat nun auch den App Store erreicht. Bald schon werden die Preise für Anwendungen in Apples Softwarekaufhaus erheblich steigen. Im Schnitt um 20% hebt Apple die Preise an, diese Preiserhöhung dient allein Apples Marge und kommt nicht den Entwicklern zugute.

Apple reagiert auf die Schwäche des Euro. Die Preise im App Store werden in wenigen Tagen merkbar steigen, das kündigte Apple vor kurzem an. In einer Tabelle sind die in Zukunft geltenden Preise aufgeführt. Danach wird die günstigste App in Zukunft statt bisher 99 Cent dann 1,19 Euro kosten.

Besonders deutlich wird der Preisanstieg bei Anwendungen, die von ihren Entwicklern bisher auf die Preisstufe bei 1,99 Euro platziert wurden. Für diese Apps werden bald 2,49 Euro fällig.

Abos im App Store werden nicht teurer

Apple hebt die Preise im Schnitt um 20% an. Diese Entwicklung basiert auf der lange anhaltenden Schwäche des Euro. Anders als andere inflationsbedingte Preisanhebungen, können Preise im App Store auch wieder zurückgehen, dies ist allerdings auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

Die Preise für Abos werden einstweilen nicht steigen. Preisanhebungen gibt es auch in weiteren Märkten, darunter Japan, Malaysia, Südkorea, Polen oder Pakistan. Auch die Produktpreise im Euroraum fallen aktuell so happig aus, wie noch nie – auch dies eine Folge der Entwicklung des Eurokurses.

Die Preise im App Store werden ab dem 05. Oktober auf die jüngst verkündeten Niveaus angehoben. In dieser Tabelle lassen sich alle neuen Preisstufen einsehen.

