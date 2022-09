Video: Ist das iPhone 14 Pro schon da?

Nicht mehr lange, bis das iPhone 14 kommt: In nur wenigen Tagen wird das neue Modell von Apple vorgestellt. Wer es allerdings nicht abwarten kann, kann das iPhone 14 schon heute kaufen – in China – und auch nur ein Klonmodell, das aber sieht täuschend echt aus.

Apple wird in wenigen Tagen das neue iPhone 14 vorstellen. Äußerlich wird allerdings nur das iPhone 14 Pro einen deutlichen Unterschied machen. Dieses Modell können Nutzer in China schon seit Monaten kaufen – als Kopie. Im Reich der Mitte waren Fake-Produkte schon immer weit verbreitet und Fake-iPhones erfreuten sich dort stets einer besonderen Beliebtheit, so auch in diesem Jahr.

Video: So sieht das Fake-iPhone aus

Schon seit Monaten sind entsprechende Modelle in China im Handel, wie in einem Video zu sehen ist.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Es zeigt Smartphones, die das neue Design ohne Notch nachbilden, mit einem größeren Kamerahügel kommen und mit etwas laufen, das sich große Mühe gibt, wie iOS auszusehen – indes, die echte iOS-Erfahrung im Apple-Ökosystem kann dieses Machwert auf Android-Basis natürlich nicht liefern.

Selbst be der Gestaltung der Verpackung haben sich die Macher bemüht, dem Original zu nahe wie nur möglich zu kommen. Immerhin, der Preis liegt deutlich niedriger als beim Original. Das dürfte in gut zwei Wochen in den Handel kommen.

Habt ihr schon einmal ein Fake-iPhone gekauft oder seit auf ein anderes Fake-Apple-Produkt hereingefallen? Teilt eure Erfahrungen!

Ähnliche Beiträge