Tim Cook zu Preiserhöhung bei Apple TV+: Größere Auswahl, größerer Preis

Apple hat zuletzt die Preise für Apple Music und auch Apple TV+ angehoben. Die Preisanhebung hatte sich bereits angedeutet. Im Conference Call wurde Tim Cook gestern nach den Gründen für diesen Schritt geplant, das hat er geantwortet.

Apple erhöhte vor kurzem erstmals seit Einführung den Preis des Standard-Abonnements von Apple Music. Der Streamingdienst Apple TV+ wurde ebenfalls teurer, desgleichen das Kombi-Abo Apple One, die Details lest ihr in einer weiteren Meldung. Im Rahmen des gestrigen Conference Calls fragten Analysten den Applechef nach den Beweggründen für diesen Schritt – wohl nicht aus Solidarität mit den Verbrauchern, sondern aus Neugier auf die wirtschaftlichen Implikationen.

Tim Cook: Darum wurde Apple Music teurer

Und der CEO antwortete auch: Die Preiserhöhungen bei verschiedenen Diensten seien auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Im Falle von Apple Music sei der Schritt durch gestiegene Lizenzkosten bedingt worden. Die gute Nachricht sei: Bei den Künstlern bleibe nun auch mehr Geld in der Kasse – ob das freilich überall so stimmt, steht auf einem anderen Blatt.

Bei Apple TV+, so Cook, war es doch zunächst so, dass man nur eine sehr begrenzte Auswahl an Serien anbieten konnte. Vier oder fünf Originals, das war es auch schon. Das habe sich inzwischen deutlich geändert. Eine größere Vielfalt rechtfertige eben auch einen größeren Preis, so Cook schlicht.

Apple One, das ebenfalls teurer wurde, koste mehr, weil die enthaltenen Dienste nun mehr kosten. Die Zahlen für Apples Q4 2022 waren einmal mehr rekordverdächtig, hier lest ihr, wie viel Apple zuletzt insgesamt und mit den einzelnen Produkten verdient hat.

Ähnliche Beiträge