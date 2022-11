„Apfelband“ aus Deutschland: Hochwertige Apple Watch-Armbänder ab 17 Euro!?

Advertorial. Wer sich ein neues Armband für die Apple Watch kaufen will, der muss bei Apple mindestens 49 Euro auf den Tisch legen. Das ist eine Menge Geld und lohnt sich unserer Meinung nach nur noch in wenigen Ausnahmen. Denn der freie Markt ist voll mit soliden Alternativen, die mindestens die gleiche Qualität anbieten oder sogar bessere Ideen und Designs haben. Und damit kommen wir zu apfelband.

Wer ist apfelband?

Apfelband ist ein deutsches Unternehmen, welches 2020 von Nathanael Ziegler gegründet wurde und zunächst als Instagram-Account ein paar Armbänder für die Apple Watch zeigte. Knapp zwei Jahre später hat man eines der größten Portfolios an Armbändern, für die Apple Watch und das alles zu moderaten Preisen – ab knapp 17 Euro geht es los. Darunter muss doch die Qualität leiden? Oder doch nicht? Dem wollen wir hier kurz und knapp auf den Grund gehen!

Qualitativ geht auch preiswert

Insgesamt haben wir von apfelband kostenfrei drei Armbänder zur Verfügung gestellt bekommen, die allesamt in einer schlichten weißen und hochwertigen Kartonage mit dem Logo des Herstellers auf der Oberseite ausgeliefert worden. Macht man die Verpackung auf, erwartet einen das Armband – sehr clean und umweltfreundlich! Das ist nicht nur minimalistisch, der Hersteller verzichtet auch auf überflüssiges Verpackungsmaterial. So wünschen wir uns das immer. Zur Auswahl gab es für uns das geflochtene Flex Loop Bi-Color in Schwarz mit grauem Rand, das Sportband aus Silikon sowie das Wendearmband Verto. Alle drei Armbänder fühlen sich hochwertig an, wobei der Favorit des Autors dieser Zeilen das geflochtene Flex Loop ist.

→ Zu apfelband (-15 % mit Code „APFELPLAUSCH15“)

Es trägt sich angenehm auf der Haut, es ist leicht und das Gewebe ist hochwertig verarbeitet. Keinerlei Fäden oder Nähte zu sehen. Was aber wichtig zu wissen ist, die Aufnahmestege sind im Farbton des jeweiligen Armbands gehalten. Die Schnalle, mit dessen Hilfe sich die Größe des Armbands verstellen lässt, scheint aus Kunststoff zu sein, doch das fällt überhaupt nicht auf.

Wendearmband Verto – ein kleines Highlight

Wer etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches sucht, der wird bei apfelband ebenfalls fündig: Die Rede ist vom Wendearmband Verto, was ein 2-in-1-Armband ist. Die Vorder- und Rückseite weisen zwei unterschiedliche Farben auf und die Idee ist so clever, dass wir uns fragen, wieso Apple noch nicht drauf kam. Es liegt vermutlich am Preis, apfelband möchte dafür lediglich 35,99 € haben.

Abseits der Farbe ist das Armband eher dem originalen Lederarmband mit Schlaufe nachempfunden, da es über diese gesteppten Rippen verfügt. Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten, das Armband zu tragen und am Ende der Schlaufe ist noch der Schriftzug der Firma eingeprägt.

Potenzial zur Verbesserung

Wenn wir etwas anmerken wollen, dann sind nur zwei Dinge: Die eingestellte Größe beim geflochtenen Flex Loop verstellt sich beim Abnehmen etwas zu leicht. apfelband hat sich jedoch bewusst dazu entschieden, um das Nylongewebe nicht zu überstrapazieren. Der andere Punkt ist das Silikonarmband, wobei wir nicht die Qualität in Abrede stellen wollen. Wie Apple verbaut man aber beim schwarzen Armband einen silbernen Pin zum Verschließen. Hier könnte man sich gegenüber Apple noch einen USP erarbeiten.

Einschätzung

Alle hier angesprochenen Armbänder gibt es für alle verfügbaren Größen der Apple Watch und preislich bewegt man sich im Durchschnitt bei knapp 30 Euro. Angesichts der gebotenen Qualität ist das richtig gut und man sollte hier auf jeden Fall fündig werden. Es gibt zudem noch eine Variante aus Kunstleder, außerdem noch diverses Zubehör. Dazu zählen Aufbewahrungstaschen für die Armbänder, Ladestationen für die Apple Watch usw. Stöbern lohnt sich auf jeden Fall.

Von uns gibt es also eine klare Kaufempfehlung, die in diesem Preissegment wirklich selten ist!

→ Zu apfelband (-15 % mit Code „APFELPLAUSCH15“)

