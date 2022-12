Der App Store macht keine Weihnachtsferien: Updates können auch über Feiertage eingereicht werden

Apple wird dieses Jahr auch über Weihnachten und die Feiertage neue Apps und Updates im App Store akzeptieren. In den meisten der vorangegangenen Jahre hatte das Unternehmen den Softwareladen über die Weihnachtstage für Entwickler geschlossen.

Der App Store wird über Weihnachten nicht dicht machen, das hat Apple vor kurzem auf einer Seite für Entwickler mitgeteilt. Dort heißt es: Auch in den Tagen vom 23. 12. bis 27. 12. können Entwickler neue Updates und Apps im App Store einreichen.

In den vorangegangenen Jahren hatte Apple die Schnittstelle App Store Connect in den meisten Jahren über die Weihnachtstage geschlossen, nur einmal zuvor war dies nicht der Fall.

Apple: Entwickler müssen mit längerer Wartezeit rechnen

Apple erklärte allerdings zugleich, die Entwickler sollten sich auf längere Wartezeiten einrichten, wenn sie Updates oder neue Apps über die Weihnachtstage einreichen. Es ist nicht klar, ob Apples Teams tatsächlich auch durchgehend am Platz sind, möglicherweise in reduzierter Personalstärke, oder Apple hier nur eine kommunikative Maßnahme vorgenommen hat. Wie lang die Wartezeiten ausfallen, ist abzuwarten. Apple erklärt, in 90% der Fälle werden Neueinreichungen innerhalb von 48 Stunden angenommen.

Für die Entwickler ist die Weihnachtszeit wichtig, in diesen Tagen werden traditionell viele neue iPhones eingerichtet und deren Besitzer gehen im App Store auf die Suche nach neuen Anwendungen, was die Download- und Verkaufsstatistiken der Developer in die Höhe treibt.

