Die Audible-App fürs iPhone bekommt Alexa-Unterstützung

Audible bringt die Sprachassistentin von Amazon in seine App für iOS. Somit können Nutzer des größten Hörbuchdienstes in Zukunft die Wiedergabe ihrer Titel auch per Sprache steuern. Audible wirbt damit, dass der Nutzer so die Hände frei hat.

Die App des Hörbuchdienstes Audible erhält ein interessantes Update aus dem Konzern. Die iOS-App des Dienstes wird mit einer Anbindung an die Sprachassistentin Alexa ausgestattet, die von Amazon entwickelt wurde. Audible ist, ebenso wie Alexa, ein Amazon-Produkt. Schon andere Apps des Konzerns für iOS sind mit einer Alexa-Anbindung ausgestattet, so etwa die Amazon-Shopping-App und die Amazon Music-App.

Steuerung der Wiedergabe per Sprache

Kunden des weltweit führenden Hörbuchdienstes können in Zukunft die Wiedergabe ihrer Titel per Sprache steuern, wie Audible in einem entsprechenden Blog-Post erklärt. Sie können auch jede beliebige andere Anfrage an Alexa stellen, die Wiedergabe des laufenden Titels wird in dieser Zeit pausiert.

Audible spricht von einem Vorteil für Nutzer, die so die Hände frei behalten, etwa beim Kochen oder beim Joggen. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Alexa-Unterstützung in der Audible-App ist nur so lange nutzbar, wie die Audible-App geöffnet ist und im Vordergrund läuft, das ist den Restriktionen von iOS geschuldet.

und noch eine Einschränkung gibt es: Dieses Feature ist zunächst nur in den USA verfügbar. Häufiger starten neue Funktionen von Amazon zunächst in englischsprachigen Ländern wie den USA. Die Alexa-Integration soll zwar in weiteren Märkten ausgerollt werden, wann das allerdings der Fall sein wird, ist noch nicht klar.

