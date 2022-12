Pageturner der Woche: jetzt noch schnell „Weihnachten in Porthmellow“ für 1,99€ sichern

Heute ist bereits der zweite Advent, wir haben Wochenende. Passenderweise gibt es dazu hier und da sogar Schnee und was gibt es dann Schöneres, als es sich mit einem Buch gemütlich zu machen? Richtig, das dachte sich auch Apple und bietet deshalb wieder sein E-Book der Woche an – dieses Mal mit einer Weihnachtsgeschichte.

Langsam wird es Winter in Cornwall. Doch nachdem der letzte Heiligabend mit der Enthüllung eines schrecklichen Familiengeheimnisses einherging, sind Scarlett und ihre Schwester Ellie alles andere als in festlicher Stimmung. Das Einzige, was sie sich zu Weihnachten wünschen, ist ein wenig Ruhe vor all den Problemen. Während Ellie sich von ihrem neuen Nachbarn Aaron trösten lässt, landet Scarlett auf ihrer Suche nach sich selbst in den Armen von Jude, der äußerst charmant ist und dafür sorgt, dass ihre Gefühle Kopf stehen. Doch schnell stellt sich heraus: Zwischen ihnen beiden wird es kompliziert. Als wäre das nicht genug der Aufregung, steht auch noch Porthmellows großes Wintersonnwend-¬Festival kurz bevor …

Wird Weihnachten ein Fest der Liebe für die beiden Schwestern? Und wird ihre Familie wieder zusammenfinden? Eines ist sicher: Nirgendwo weihnachtet es schöner als in Porthmellow!