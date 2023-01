2024: Das iPad Pro soll Re-Design bekommen

Wer mit dem Gedanken an den Kauf eines iPad Pro spielt, sollte sich vielleicht noch ein Jahr gedulden. Dieses Jahr sind keine großen Sprünge beim iPad zu erwarten, 2024 aber soll das neue iPad Pro ein komplett neues Design erhalten.

Das iPad wird 2023 wohl eher weniger für Aufsehen sorgen: Vieles deutet darauf hin, dass es in diesem Jahr keine spektakulären Neuvorstellungen geben wird. So sieht es auch Mark Gurman. Der Redakteur von Bloomberg schreibt in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, für 2023 sehe er weder beim iPad Pro, noch beim Mini oder Air bemerkenswerte Aktualisierungen – ganz anders als 2024.

Das iPad Pro soll 2024 ein neues Design und neues Display bekommen

Dann nämlich sei mit einem aufregenden Update für das iPad Pro zu rechnen. Apple werde dem Highend-Modell ein neues Design spendieren, so Gurman.

Wie das aussehen könnte, darüber gab es in der Vergangenheit einige wenige Spekulationen. So wird etwa eine Rückfront aus Glas erwartet, damit auch Wireless Charging für das iPad realisiert werden kann.

Auch werde Apple erstmals ein iPad Pro mit OLED-Display zeigen, das könnte im Frühling 2024 passieren, so Gurman. Über die Einführung von OLED-iPads wird zuletzt häufiger spekuliert. Unter anderem geht Analyst Ross Young davon aus, dass ein OLED-iPad schon im kommenden Jahr vorgestellt werden könnte. Ab 2025 sollen dann auch von Apple selbst entwickelte Displays zum Einsatz kommen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Diese werden zunächst in der Apple Watch Ultra erwartet.

Was an Spekulationen dran ist, Apple arbeite auch an wahren Riesen-iPads, ist schwer zu sagen. Zwischenzeitlich machten Gerüchte über 14- und 16 Zoll-iPads die Runde, von diesen Plänen soll Apple sich aber inzwischen wieder verabschiedet haben, wie ihr hier nachlesen könnt. Solche Modelle wären ohne Frage auch absolute Highend-Varianten zu entsprechenden Preisen.