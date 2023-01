Neues MacBook heute? Hinweise in kanadischer Datenbank

Apple soll noch heute ein neues Produkt vorstellen, bei dem es sich Gerüchten nach um ein neues MacBook handelt. Entsprechende Gerüchte gibt es seit gestern, auch Einträge in kanadische Register deuten darauf hin. Auf welches neue Mac-Produkt freut ihr euch am meisten?

Apple wird angeblich noch am heutigen Tag ein neues MacBook vorstellen, dieses Gerücht geistert zumindest seit gestern durch das Netz, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Mac im Laptop-Design, das zumindest behauptet ein unbekannter Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter anhand einer Eintragung, die vor kurzem in eine kanadische Datenbank gemacht wurde.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G

Demnach handle es sich um ein Modell mit der Modellbezeichnung A2779, die bis jetzt noch für keinen Mac genutzt wurde.

Welcher Mac wird heute gezeigt?

Alle elektronischen Geräte, die in einem entwickelten Markt in Verkehr gebracht werden sollen, müssen zuvor bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden eine Zertifizierung durchlaufen. In der Vergangenheit fungierte häufig die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission als unfreiwillige Quelle für die bevorstehende Einführung neuer Apple-Produkte, einen Hinweis durch eine kanadische Datenbank gab es dagegen noch nicht.

Verschiedene Macs warten aktuell auf ein Update, dazu zählen neben dem MacBook Pro auch der iMac und der Mac mini. Einen neuen Mac Pro werden wir dagegen wohl noch nicht so bald sehen.

Auf welchen Mac freut ihr euch in diesem Jahr am meisten? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.