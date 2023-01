Premier League bei Apple TV+? Cupertino an Rechten interessiert

Apple TV+ ging ursprünglich mit den Plänen an den Start, nur eigens produzierte Inhalte zu streamen. Davon hat man sich schnell verabschiedet und sich stattdessen breiter aufgestellt. Auch Live-Sport zählt dazu und hier will Apple TV+ aggressiv wachsen. Denn man scheint nun an Übertragungsrechten der wertvollsten Fußballliga interessiert zu sein.

Premier League statt NFL

Apple überträgt die MLB und die MLS, beides jedoch außerhalb der USA eher eine Nische. So war es wenig verwunderlich, dass man auf das Sunday Night Ticket der NFL bot. Hier zog man sich jedoch zurück und musste Google bzw. YouTube den Vortritt lassen. Nun wurde jedoch bekannt, dass sich Apple TV+ für die anteiligen Rechte an der englischen Premier League interessiert. Der Daily Mail zufolge wollen die Anteilseigner der Clubs ab 2025 einen neuen Rechte-Deal aushandeln, weil sie die aktuellen Konditionen mit insgesamt rund 5,1 Milliarden Pfund eine zu niedrige Bewertung darstellt.

Apple TV+ könnte ab der Saison 2025/2026 Spiele zeigen

Der aktuelle Vertrag läuft bis zur Saison 2025 und dann wird neu verhandelt. Apple TV+ hat den Berichten zufolge sein Interesse bekundet. Doch die Herausforderungen sind groß. Dabei geht es nicht um das Geld, das Barvermögen von Apple sollte ausreichen, um locker jeden anderen Bieter auszustechen. Doch vor allem in Asien, wo die Premier League sehr stark vertreten ist, spielt der Streamingdienst nur eine untergeordnete Rolle. Und dann ist noch abzuklären, wie Apple TV+ das Ganze refinanzieren will.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.