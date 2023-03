AirPods mit dem Kopf steuern: Apple patentiert interessante Funktion

Apple hat eine neue Möglichkeit patentiert, die Lautstärke der AirPods zu steuern. Diese basiert auf einer Gestensteuerung per Kopfbewegung. Ob dieses Feature allerdings tatsächlich in ein Endkundenprodukt eingeführt wird, ist einstweilen noch nicht klar.

Apple bietet seinen Nutzern aktuell nur vergleichsweise wenige Möglichkeiten zur Lautstärkesteuerung der AirPods. Diese erschöpfen sich bei den AirPods der ersten, zweiten und dritten Generation in der Regelung per Siri oder direkt am gekoppelten Gerät wie iPhone oder Apple Watch. Bei den neuen AirPods Pro immerhin lässt sich die Lautstärke durch Wischen nach oben und unten am Kopfhörer direkt einstellen, die AirPods Max besitzen eine digitale Krone.

Eine neue Methode hat Apple nun zum Patent angemeldet, das Schutzrecht ist zwischenzeitlich vom US-Patent- und Markenamt auch erteilt worden. Es beschreibt eine recht innovative Möglichkeit der Lautstärkesteuerung.

Kommt die Volumeregelung per Kopfbewegung?

Hierbei wird die Lautstärke reguliert, indem der Nutzer seinen Kopf bewegt. Dabei muss er nach links/unten beziehungsweise rechts/oben bewegen, allerdings ist es nötig, vorher noch am AirPod auf eine Taste zu drücken, um den Erkennungsmodus zu aktivieren. Auf diese Weise sollen falsche Eingaben verhindert werden.

Ob diese neue Steuerungsmöglichkeit jemals in eine AirPods-Generation eingebaut werden wird, ist allerdings fraglich. Apple patentiert stets viele Technologien, längst nicht alle werden auch in ein finales Produkt eingebaut.

Eine weitere geplante Neuerung betrifft angeblich geplante neue Gesundheitsfunktionen, die in die AirPods eingebaut werden sollen. Was bis jetzt darüber bekannt ist, haben wir in dieser Meldung zusammengefasst.