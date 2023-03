Apple-Modem: Fertiger streiten schon um Aufträge

Apple möchte seine iPhones

in Zukunft mit eigenen Modems ausstatten. Diese werden seit Jahren intern entwickelt. Nun rückt die Markteinführung offenbar näher und die Fertiger bringen sich schon in Stellung im Ringen um Aufträge.

Apple arbeitet aktuell fleißig an der Fertigstellung seines eigenen Modems. Dieses 5G-Modem soll die Chips von Qualcomm ablösen, die Apple seit Einführung des iPhone 12 nutzt. Die Endfertigung wird wohl abermals von TSMC durchgeführt werden, wo Apple auch seine Chips der A- und M-Serie fertigen lässt, doch das Packaging, die Vormontage der Chips, erfolgt bei anderen Fertigern. Aktuell konkurrieren die beiden asiatischen Fertiger ASE Technology und Amkor Technology um Aufträge für das Packaging der Apple-Modems, berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes zuletzt unter Berufung auf Industriequellen.

Einführung des Apple-Modems wohl im Jahr 2024

Apple wird das erste iPhone mit einem Modem aus eigener Fertigung wohl in einem kommenden iPhone SE einsetzen, prognostizierte ausgerechnet Qualcomm zuletzt, Apfellike.com berichtete. Es soll im März 2024 erscheinen, dieses Modem unterstütze allerdings noch kein mmWave, wie es weiter heißt. Apple werde in der Zwischenzeit das iPhone 15 noch mit dem X70 von Qualcomm ausstatten, das X75 wird es wohl nicht mehr in das kommende iPhone-Flaggschiff schaffen. Apple hat es bei der Entwicklung seines eigenen Modems mit zahlreichen Herausforderungen zu tun. So musste man relativ kurzfristig noch die Unterstützung für das neue Feature der Satellitenkommunikation in das Pflichtenheft desneuen Modem-Chips schreiben.