Netzwerkprobleme: macOS 13.3 repariert SMB-Bug

Mit dem kommenden Update auf macOS Ventura 13.3 wird Apple ein Problem in Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen beheben. Per SMB angebundene Laufwerke lassen sich seit macOS Ventura 13.2 nicht mehr zuverlässig nutzen. Beobachtungen bestätigten nun die Beseitigung des Bugs in der kommenden Aktualisierung.

Apple wird mit der Veröffentlichung von macOS Ventura 13.3 wohl ein Problem beheben, das die Netzwerkfähigkeiten des Systems beeinträchtigt hatte. Es führte dazu, dass Nutzer sich nicht mehr zuverlässig mit SMB-Laufwerken verbinden konnten, diese finden in verschiedenen Unternehmensumgebungen Anwendung, in denen verschiedene Softwareplattformen genutzt werden und werden auch von manchen Cloud-Diensten angeboten.

Bug mit SMB-Laufwerken in macOS Ventura 13.3 behoben

Nun deutet sich Abhilfe an. Das Problem, über das Nutzer unter anderem auf Reddit und Twitter berichtet haben, ist ab der dritten Beta von macOS Ventura 13.3 nicht mehr vorhanden.

Auch in den Foren des Apple-Support fanden sich entsprechende Diskussionen. Einem Nutzer hat Apple offenbar auch die Existenz eines Fix bestätigt. macOS Ventura 13.3 liegt aktuell in der RC-Version vor und erscheint wohl kommende Woche für alle Nutzer.

macOS Ventura 13.3 bringt zudem die neue Home-Architektur in einer dann hoffentlich fehlerfreien Version und beinhaltet zudem auch neue Emojis. Eine Reihe von Sicherheitsverbesserungen dürfte das Update ebenfalls mit sich bringen.