Gestapelt, nicht gerollt: So soll der Akku im iPhone 15 größer werden

Apple plant offenbar, den Akku der kommenden iPhone-Generation zu vergrößern. Gelingen soll dies, indem eine neue Technik eingesetzt wird, mit der die Zellen aufgebaut werden. Diese kommt auch bereits bei Elektroautos zum Einsatz.

Laut einem Leaker auf Twitter plant Apple angeblich, im kommenden iPhone 15 auf gestapelte Batteriezellen zu setzen. Dieser neuartige Batterietyp ermöglicht eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer der Batterie. Das Gerücht erstreckt sich auch auf das Galaxy S24 von Samsung, das ebenfalls mit diesen gestapelten Zellen ausgestattet sein soll.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have "rated" 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023