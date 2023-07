Zehn Millionen Downloads in wenigen Stunden: Threads wird Riesen-Erfolg für Meta

Das neue soziale Netzwerk Threads von Meta hat einen beeindruckenden Start hingelegt und erobert gerade das Internet im Sturm. Obwohl eine Nutzung in Europa derzeit noch nicht vorgesehen ist, kann die App dennoch problemlos von dort aus verwendet werden.

Threads ermöglicht es den Nutzern, mithilfe ihres Instagram-Kontos schnell und einfach in die Welt des neuen Netzwerks einzutauchen. Es ist möglich, sowohl ein privates als auch ein öffentliches Profil zu erstellen. In Zukunft wird Threads sogar mit dem Fediverse verbunden, einem dezentralen Datenraum, der verschiedene Open-Source-Netzwerke miteinander verbindet. Das bekannteste Netzwerk in diesem Bereich ist Mastodon, das aus einer Reihe kleiner, unabhängiger Instanzen besteht, die miteinander verbunden sein können.

Diese Integration mit dem Fediverse könnte dazu führen, dass Threads sprunghaft an Bedeutung gewinnt. Allerdings sind nicht alle Nutzer begeistert von dieser Idee und ziehen es vor, in der kleinen, von Spam und Konsum weniger belasteten Nerd-Blase zu bleiben.

Nutzung in Europa auf Umwegen bereits möglich

Obwohl Threads derzeit noch nicht offiziell in der Europäischen Union verfügbar ist, kann es dennoch problemlos in der Region genutzt werden. Android-Nutzer können die App über die APK-Datei installieren, indem sie diese aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen und die Installation von Apps aus unbekannten Quellen in den Einstellungen erlauben. Ein US-VPN wird nicht mehr immer benötigt.

iOS-Nutzer müssen die App aus dem US- oder britischen App Store herunterladen, was jedoch die Verwendung eines VPNs und einer Adresse in diesem Land erfordert. Ein physischer Wohnsitz ist jedoch nicht erforderlich.

Die App ist bereits vollständig auf Deutsch verfügbar. Ob Meta in naher Zukunft einen Start in Europa plant, bleibt abzuwarten.