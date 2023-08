iPhone 15: Neues geflochtenes USB-C-Ladekabel in der Schachtel?

Apple wird sein neues iPhone 15 wohl erstmals mit dem USB-C-Anschluss ausstatten. Nun sind einige Gerüchte zum Ladekabel aufgetaucht. Dieses soll sich der Machart einiger anderer Apple-Ladekabel annähern.

Das iPhone 15-Release steht nur noch wenige Wochen bevor und natürlich nehmen die Gerüchte über die neuen Modelle zu. Eines davon betrifft das Ladekabel und es scheint wahrscheinlich, dass Apple auf USB-C umsteigen und das Lightning-Kabel beim iPhone abkündigen wird.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023