Lange Leitung: iPhone 15-Ladekabel soll 50% länger sein

Nicht mehr lange, bis Apple sein neues iPhone 15 auf den Markt bringt. Das kommende Modell wird wohl erstmals mit einem USB-C-Anschluss aufwarten, doch auch am Kabel ändern sich einige Dinge. Die Nabelschnur soll erstmals am iPhone geflochten sein, doch es gibt wohl noch eine weitere willkommene Änderung.

Das kommende iPhone 15 könnte mit einem neuen Ladekabel ausgestattet werden, das einige interessante Verbesserungen bietet. Gerüchten zufolge wird das Kabel erstmals ein USB-C-zu-USB-C-Kabel sein und zudem eine geflochtene Ladeschnur aufweisen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch das ist womöglich nicht alles.

Berichten zufolge wird das Kabel des iPhone 15 auch deutlich länger sein als sein Vorgänger. Verschiedene Quellen behaupten, dass es sich um eine Strippe handelt, die ganze 50% länger ist als das bisherige Ladekabel. Das würde bedeuten, dass das iPhone 15 mit einem anderthalb Meter langen Kabel ausgeliefert wird.

Most likely the length of the new iPhone 15 Usb C Cables will be 1.5 meters pic.twitter.com/vzOqu9EYBA

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 22, 2023