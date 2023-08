Sechs neue iPhones: tvOS 17-Beta gibt interessante Hinweise

Nicht mehr lange, dann stellt Apple seine neuen iPhones vor. Nun tauchten in einer Beta Hinweise auf die kommenden Modelle auf, diese stecken jedoch nicht in der iOS 17-Testversion.

In wenigen Wochen wird Apple seine neuen iPhone-Modelle vorstellen. Ein Entwickler hat nun erste Hinweise auf die kommenden Geräte entdeckt, und zwar in der Beta-Version von tvOS 17. Interessanterweise waren diese in der neuesten Testversion nicht mehr vorhanden.

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5:

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX

— Aaron (@aaronp613) August 9, 2023