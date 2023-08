TikTok ist gefährlich: New York verbietet Nutzung auf städtischen Smartphones

TikTok sorgt für Bauchschmerzen bei vielen öffentlichen Stellen, vor allem in den USA. Der Messenger wird als potenzielle Bedrohung gesehen, da er unter chinesischem Einfluss steht. In New York möchte man nun die Nutzung durch Bedienstete der Stadt verhindern.

Die Stadt New York hat ein Verbot für die Nutzung der beliebten chinesischen Video-App TikTok für ihre Beamten und Angestellten erlassen. Dieses Verbot tritt sofort in Kraft und verbietet den Mitarbeitern im öffentlichen Dienst den Zugriff auf die TikTok-Homepage von städtischen Geräten aus, wie aus Medienberichten hervorgeht. Die Anordnung wurde vom NYC Cyber Command erlassen. Die Mitarbeiter haben nun 30 Tage Zeit, die App von ihren Telefonen zu löschen. Dieses Verbot kommt kurz nachdem der Staat Montana ein ähnliches Verbot für seine Bediensteten erlassen hat.

TikTok für viele Behörden ein Sicherheitsrisiko

Die Entscheidung der Stadt New York basiert auf Sicherheitsbedenken im Hinblick auf TikTok. Die chinesische Muttergesellschaft der App wird verdächtigt, persönliche Daten amerikanischer Nutzer den chinesischen Behörden zur Verfügung zu stellen. Dies könnte potenzielle Sicherheitslücken eröffnen und die Privatsphäre gefährden. Ähnliche Bedenken wurden auch in anderen Ländern geäußert. TikTok ist schon seit einigen Jahren kritischer Beobachtung ausgesetzt und es gab bereits Diskussionen über ein mögliches Verbot in den USA. Trotz der Notwendigkeit einer Umstrukturierung der Betreibergesellschaft konnte ein Verbot bisher abgewendet werden. Die Verbote von New York und Montana markieren nun jedoch einen neuen Schritt im Umgang mit der beliebten App.