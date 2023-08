Vision Pro: Entwickler entdeckt 3D-Filmwiedergabe-Feature in Beta

Apples Computerbrille Vision Pro begeisterte frühe Tester mit der brillanten Darstellung der Mikro-OLED-Displays, da ist die Überraschung nicht allzu groß, dass die Vision Pro auch zur Wiedergabe von 3D-Filmen genutzt werden kann. Einzig die Frage nach der Herkunft der Inhalte ist noch unklar.

In visionOS 1.0 Beta 2 the TV app contains: "Play 3D". I wonder if Apple will upgrade user's libraries to 3D like when they upgraded iTunes libraries to 4K. (image is a render) pic.twitter.com/R9O53qrbRr

— Steve Moser (@SteveMoser) July 31, 2023