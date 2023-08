iPhone 15 Pro: Neue Leaks zeigen Cases mit Action-Button

Apples iPhone 15 Pro wird wohl den ikonischen Stummschalter verabschieden. An seine Stelle treten soll ein neuer Knopf, der Action-Button genannt werden könnte. Neue Bilder zeigen nun, wie Cases für solche Geräte aussehen könnten.

Im kommenden iPhone 15 Pro von Apple scheint der altbewährte Stummschalter einem Action-Button weichen zu müssen, wie neue Leaks abermals vermuten lassen. Die bisherigen Bilder zeigen auch neue MagSafe-Hüllen, die darauf hindeuten.

Apparently the cases of the iPhone 15 Ultra models show a third button that should replace the old mute switcher pic.twitter.com/6XIKgBMJVN

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 6, 2023