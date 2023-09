‚Ted Lasso‘: Tim Cook schaut ganze dritte Staffel auf Vision Pro

Tim Cook ist wenig überraschend ein Fan der Vision Pro. Er ist eigenen Angaben nach auch ein Fan von’Ted Lasso‘, einem Apple-Original, da mag es passen, dass er die neue Staffel der Serie komplett auf der Brille durchgesuchtet hat – oder?

Die Computerbrille Vision Pro von Apple wird Anfang nächsten Jahres offiziell erhältlich sein. Doch Apple-CEO Tim Cook nutzt sie bereits intensiv und gibt an, dass er das Gerät regelmäßig verwendet. Ein Interview mit CBS griff dies erneut auf und Cook enthüllte, dass er die gesamte dritte Staffel der beliebten Comedy-Serie ‚Ted Lasso‘ auf der Brille geschaut hat. Die Aussage kommt nicht so überraschend, da Cook bereits zuvor sein Interesse an dem erfolgreichen Comedy-Format auf Apple TV+ bekundet hatte.

Tim Cook: Vision Pro-Produktion liegt im Zeitplan

Auf die Frage nach dem Stand der Fertigung erklärte Cook, dass es keine größeren Probleme gibt. Die Produktion der Vision Pro ist zwar aufwendiger und komplexer als die eines iPhones, verläuft aber planmäßig. Die Markteinführung im Frühling bleibt das Ziel des Unternehmens.

Es gab in der Vergangenheit Spekulationen über mögliche Verzögerungen bei der Massenproduktion der Computerbrille. Diese Frage wurde also aus gutem Grund gestellt. Nachdem der exklusive Verkauf zunächst in den USA starten wird, ist noch unklar, wann das Gadget auch in anderen Ländern auf den Markt gebracht wird. Es könnte noch einige Zeit dauern, bis dies der Fall ist.

Das komplette Interview mit Tim Cook bei ABC könnt ihr auf YouTube ansehen.

