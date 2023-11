So klang 2023: Apple Music veröffentlicht Jahrescharts

Apple Music hat die Charts des Jahres veröffentlicht. In mehreren Top100-Playlisten versammelt der Streamingdienst die meist gehörten Songs aus Deutschland und der Welt und liefert auch Informationen zu den beliebtesten Künstlern.

Apple Music liefert Abonnenten nicht nur ihren persönlichen Chartrückblick des Jahres, auch die Top-Songs aller Abonnenten lassen sich einsehen. Die Charts 2023 sind nun auf Apple Music abrufbar.

Nutzer finden sie für Deutschland entweder hier und global hier oder im Bereich Entdecken der Musik-App.

Das sind die Top10 in Deutschland

Unter den Top10 der Apple Music-Titel in Deutschland finden sich bekannte deutsche Top-Acts wie Udo Lindenberg und Peter Fox neben internationalen Stars wie Pink und Taylor Swift.

Dies sind die Top10 auf Apple Music in Deutschland:

1. Udo Lindenberg, Apache 207 „Komet“

2. Miley Cyrus „Flowers“

3. Peter Fox (feat. Inéz) „Zukunft Pink“

4. Nina Chuba „Wildberry Lillet“

5. Taylor Swift „Anti-Hero“

6. Bebe Rexha, David Guetta „I’m Good (Blue)“

7. AYLIVA (feat. Mero) „Sie weiß“

8. Eminem „Mockingbird“

9. Aitch, Luciano (feat. BIA) „Bamba“

10. Kim Petras, Sam Smith „Unholy“

Top10 der Welt

Mit Taylor Swift und Peter Fox finden sich auch in den Top10 weltweit am häufigsten gespielter Songs. Chris Brown und The Weekend haben sich hier ebenfalls eingefunden – die Top10 im Überblick:

1. Morgan Wallen „Last Night“

2. Miley Cyrus „Flowers“

3. SZA „Kill Bill“

4. Drake, 21 Savage „Rich Flex“

5. SZA „Snooze“

6. Taylor Swift „Anti-Hero“

7. YOASOBI „アイドル (Idol)“

8. Chris Brown „Under the Influence“

9. The Weeknd, Metro Boomin, 21 Savage „Creepin'“

10. OFFICIAL HIGE DANDISM „Subtitle“

Diese Songs wurden am häufigsten gesunden

Erstmals veröffentlicht Apple Music auch ein Ranking der am meisten mitgesungenen Songs der Welt, die über Apple Music Sing von Nutzern performt wurden – die Top10 global:

1. YOASOBI „アイドル (Idol)“

2. NewJeans „Ditto“

3. SZA „Kill Bill“

4. Backstreet Boys „I Want It That Way“

5. Adele „Rolling in the Deep“

6. Adele „Someone Like You“

7. Olivia Rodrigo „good 4 u“

8. Taylor Swift „Anti-Hero“

9. Vaundy „Kaiju No Hanauta“

10. Olivia Rodrigo „vampire“

Findet ihr einige eurer Favoriten in diesen Charts wieder?