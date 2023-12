Beta: Neue AirPods-Firmware für Entwickler ist verfügbar

Apple hat eine neue Beta-Version der Firmware für die AirPods verteilt. Diese steht für eine Reihe von Modellen zur Verfügung, einschließlich der originalen AirPods Pro und AirPods Max. Bei der Installation von Beta-AirPods-Software ist Vorsicht geboten.

Apple hat heute Abend auch eine neue Version der AirPods-Firmware für Entwickler als Beta zur Verfügung gestellt. Die neue Version kommt mit der Build-Nummer 6A307 und folgt auf eine vorangegangene Beta vom September.

Die neue Firmware gibt es für die AirPods Pro 1, die AirPods 2, AirPods 3 und AirPods Max.

Betas von AirPods-Firmware sollte man mit Bedacht einspielen

Apple gibt keine Informationen darüber bekannt, welche Neuerungen oder Änderungen die neue Firmware-Beta mit sich bringen wird. Deren Installation ist auch ein wenig aufwendiger als ein Update für die AirPods üblicherweise ausfällt.

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass ein Beta-Update für die AirPods wohl überlegt sein sollte. Eine installierte Beta kann in diesem Fall nicht mehr entfernt und durch die stabile Version ersetzt werden, bis der laufende Update-Zyklus abgeschlossen ist. Einem negativen Effekt der Beta können Nutzer also nicht mehr entgehen.

Bemerkt ihr interessante Änderungen in der Funktion eurer AirPods nach der Installation? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.