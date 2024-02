Behebt Sicherheitslücke. visionOS 1.0.2 für Vision Pro wird verteilt

Apple hat heute Abend ein Update für die Vision Pro veröffentlicht. visionOS 1.0.2 kommt eine Woche nach Verteilung einer neuen Version für Entwickler. Die Vision Pro wird am Freitag in den USA in den Handel gebracht und ausgeliefert.

visionOS 10.1.2 behebt eine kritische Anfälligkeit in WebKit

Apple geht nicht auf Neuerungen in der neuen Version ein, aber visionOS 1.0.2 behebt offenbar eine kritische Sicherheitslücke in WebKit, der Browserengine von Apple. Diese wurde auch bereits aktiv von Angreifern ausgenutzt, wie es heißt. Die Vision Pro wird ab Freitag verkauft, zunächst nur in den USA. Wann das Gerät in weiteren Märkten eingeführt wird, ist noch immer nicht bekannt.

visionOS wird in nächster Zeit wohl noch eine Reihe an kleineren Updates erhalten, es ist denkbar, dass auf der WWDC die erste größere Aktualisierung verteilt wird. Welche Verbesserungen, für die es noch reichlich Raum gibt, visionOS 2 mit sich bringen wird, lässt sich aktuell nicht erahnen.