visionOS 1.0.1: Die Brille hat bereits ein Update

Noch bevor die Vision Pro für die breite Öffentlichkeit erhältlich ist, hat Apple ihr erstes Update für das Betriebssystem der futuristischen Brille herausgebracht. Die Ausgabe von visionOS 1.0.1 kennzeichnet die Frühphase der Softwarepflege für das neue Gerät. Einige Käufer, die ihre Geräte vorbestellt haben, könnten bei der Auslieferung bereits die neueste Version des Systems vorfinden.

Obwohl die ersten Einheiten der Vision Pro noch nicht an Konsumenten verschickt wurden, hat Apple bereits die Software der Brille auf den neuesten Stand gebracht. Ein Entwickler machte auf die Aktualisierung aufmerksam, wobei die Versionsnummer 1.0.1 üblicherweise auf eine geringfügige Aktualisierung hinweist – vermutlich befasst sich diese in erster Linie mit Fehlerkorrekturen.

visionOS 1.0.1 (21N311) has been released 🤯

Die Build-Nummer der neuen Version von visionOS lautet 21N311.

Noch keine Details von Apple über Neuerungen im Update

Von Apple selbst gibt es noch keine offiziellen Informationen zu den genauen Inhalten des Updates für visionOS. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Unternehmen in Zukunft ausführlichere Update-Details veröffentlichen wird.

Erst seit gestern erhalten ausgewählte Pressevertreter in den USA die Möglichkeit, neue Testgeräte in Augenschein zu nehmen, welche vermutlich bereits mit der jüngst aktualisierten Software arbeiten. In früheren Berichten wurde erwähnt, das neue Highend-Gadget ohne zeitgemäßes WLAN ausgeliefert wird.

Die Vision Pro wird in den Vereinigten Staaten ab dem 2. Februar verfügbar sein. Informationen darüber, wann die Brille in anderen Märkten, beispielsweise in Deutschland, erscheinen wird, stehen noch aus. In Anbetracht der bereits erfolgten Software-Aktualisierung und der bevorstehenden Einführung im Heimatmarkt steht zu vermuten, dass Apple das internationale Debüt sorgfältig plant.