Besser suchen mit KI: Apple will Spotlight den Turbo geben

Apple arbeitet daran, die Suchfunktion Spotlight mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) aufzuwerten. Ziel ist es, ein fortgeschrittenes Verständnis von Suchanfragen zu ermöglichen und eine engere Verzahnung mit Apps zu schaffen. Der Zeitpunkt der Einführung dieser Verbesserungen steht aktuell noch in den Sternen.

Weiter entwickelte Suchfähigkeiten für Spotlight geplant

Spotlight, das als Suchwerkzeug bereits eine breite Palette an Daten durchforstet – von E-Mails über Nachrichten bis hin zu Kalendereinträgen –, könnte bald noch mächtiger werden. Apple zieht in Erwägung, Künstliche Intelligenz einzusetzen, um die Suche zu optimieren und wiederkehrende Fehler, wie fehlerhafte Suchindizierungen, zu beheben. Mit Spotlight hatte es an iPhone und Mac über die Jahre immer wieder Probleme gegeben.

KI-Integration in der Erprobung

Die Erweiterung von Spotlight um KI-Funktionen wird untersucht, mit der Absicht, dass die Suche komplexe Fragestellungen besser versteht und nützlichere Ergebnisse liefert, so heißt es in einem Bericht von Bloomberg. Momentan sind App-Inhalte für Spotlight weitgehend nicht durchsuchbar, aber dies könnte sich ändern, sodass Nutzer tiefere Einsichten in ihre App-Daten erhalten könnten.

Anfragen könnten durch natürliche Spracheingabe gestellt werden, wenn die KI-gestützte Version von Spotlight Realität wird. Bislang ist jedoch noch keine Entscheidung getroffen worden, wann und ob diese Aktualisierung überhaupt implementiert wird.

KI-Strategie von Apple

Apple hat ambitionierte Pläne im Bereich der KI, von Unterstützungswerkzeugen beim Programmieren bis hin zu intelligenten Assistenzfunktionen in der iWork-Produktpalette. Die Umsetzung dieser Pläne dürfte allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Endnutzer von den Neuerungen profitieren können.