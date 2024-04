Vision Pro-Start in Frankreich wird offenbar vorbereitet

Die Vision Pro wird wohl schon recht bald in weiteren Ländern auf den Markt gebracht werden. Jüngste Hinweise deuten auf einen Start bei unseren französischen Nachbarn in den nächsten Monaten hin.

Es sieht so aus, als sollte die Vision Pro Brille bald auf anderen Märkten außerhalb der USA eingeführt zu werden, mit Europa als nächstes Ziel. Jüngste Anzeichen deuten darauf hin, dass Frankreich einer der ersten europäischen Märkte sein könnte, auf denen die Brille verfügbar gemacht wird. Berichte weisen darauf hin, dass Mitarbeiter in französischen Apple Stores bereits mit Trainingseinheiten für ein Produkt, das bisher noch nicht in Frankreich erhältlich ist, beschäftigt sind – vermutlich handelt es sich dabei um die Vision Pro.

Startschuss für Trainings im Sommer

Die Schulungssitzungen für das Store-Personal sollen im Sommer starten. Wenn man den US-Marktstart als Maßstab nimmt, wo derartige Schulungen kurz vor der eigentlichen Einführung stattfanden, könnten ähnliche Zeitfenster für die Markteintritte in anderen Ländern erwartet werden.

Stellenangebote auf der Apple Website enthüllen zudem Pläne für einen Marktstart der Vision Pro in Australien. Außerdem hat Tim Cook, CEO von Apple, kürzlich verkündet, dass die Brille noch in diesem Jahr ihren Weg nach China finden wird, was von vielen Marktbeobachtern bereits antizipiert wurde.

Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass, sollten die neuen Geräte diesen Sommer in Frankreich eingeführt werden, Deutschland zeitnah ebenfalls mit dem Verkaufsstart der Vision Pro rechnen kann.