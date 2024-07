Wegen ChatGPT-Deal: Phil Schiller zieht in OpenAI-Vorstand ein

Apples langjähriger Marketing- und App Store-Chef zieht in den Aufsichtsrat von OpenAI ein. Diese Entscheidung fällt im Zuge der Zusammenarbeit zwischen dem KI-Startup und Apple, die eine Integration von ChatGPT in Apples Produkte vorsieht. Auch Microsoft ist auf ähnliche Weise im Vorstand von OpenAI vertreten.

Apple entsendet einen Beobachter in den Vorstand von OpenAI. Phil Schiller, Apple Fellow und App Store-Manager, wird in das Führungsgremium des KI-Pioniers aufgenommen, berichtet die Agentur Bloomberg. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der beschlossenen Kooperation zwischen OpenAI und Apple, die besagt, dass OpenAIs großes Sprachmodell, ChatGPT, in Zukunft Anfragen von Apple-Nutzern übernehmen wird, falls Apples eigene Tools, die unter „Apple Intelligence“ entwickelt werden, diese nicht bearbeiten können.

Beobachter ohne Stimmrecht im Vorstand

Ein Vorstandsbeobachter hat in US-Unternehmen eine informelle Rolle. Er kann an Sitzungen teilnehmen, besitzt jedoch kein Stimmrecht bei Entscheidungen. Auch Microsoft hat einen solchen Beobachter in den Vorstand von OpenAI entsandt.

Dieser Umstand könnte zukünftig zu Konflikten führen, da Apple und Microsoft in manchen Geschäftsfeldern Konkurrenten sind, die beide OpenAIs Technologie nutzen. Microsoft hat jedoch die Möglichkeit, zu verlangen, dass Schiller von bestimmten Sitzungen ausgeschlossen wird. Bislang hat Schiller noch an keiner Vorstandssitzung von OpenAI teilgenommen.