Hilfe gegen das Corona-Virus: Tim Cook kündigt Spenden an

Tim Cook hat auf Twitter angekündigt, dass Apple Geld für die Behandlung von an dem Corona-Virus erkrankte Menschen spenden wird. Das aus China stammende Virus breitet sich derzeit auch auf andere Länder aus. Apple spendet regelmäßig Geld für die Opfer von Unglücken oder Katastrophen, zuletzt gingen Spenden nach Australien.

Apple wird mit Geldspenden bei der Bekämpfung des Corona-Virus helfen: Apples CEO Tim Cook hat am Wochenende auf Twitter angekündigt, dass Apple Geld nach China überweisen werde, wo es von Gruppen und Einrichtungen dazu eingesetzt werden wird, Menschen zu helfen, die an der durch das Corona-Virus ausgelösten Lungenkrankheit erkrankt sind.

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.

