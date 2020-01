Zeigt Apple TV+ bald James Bond? Apple angeblich an MGM-Übernahme interessiert

Apple interessiert sich offenbar für MGM: Das traditionsreiche Filmstudio hält etwa die Rechte an James Bond oder Mad Max, steckt aber seit Jahren in Schwierigkeiten. Laufen diese Filme bald auf Apple TV+?

Das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer führt derzeit mit verschiedenen Wettbewerbern Gespräche bezüglich einer möglichen Übernahme. Grund dafür sind schwere finanzielle Probleme, mit denen das Studio schon lange zu kämpfen hat. 2010 musste MGM Insolvenz anmelden, konnte den Geschäftsbetrieb aber zunächst weiterführen, da eine entsprechende Einigung mit den Gläubigern gelang. Dies war unter anderem auch durch nach wie vor reichhaltig sprudelnde Quellen aus Lizenzeinnahmen möglich, denn MGM hat Rechte an einem eindrucksvollen Portfolio.

Läuft James Bond bald bei Apple TV+?

So hält Metro-Goldwyn-Mayer etwa die Rechte an den James Bond-Filmen, zumindest in den USA. Auch Mad Max und Rocky gehören zum Katalog von MGM. Darüber hinaus besitzt man Rechte an weniger bekannten Serien wie The Handmaid’s Tale, das in Deutschland derzeit bei Magenta TV der Telekom zu sehen ist.

Dem Vernehmen nach beläuft sich der Wert dieser Filmrechte auf rund zehn Milliarden Dollar. Wie nun heute CNBC berichtet, zählt unter anderem Apple zu den Interessenten einer Übernahme von MGM. Einfach und vor allem günstig werden dürfte ein solcher Kauf aber keineswegs. Auch Konkurrenten wie Netflix sind im Rennen. Wann eine Übernahme indes zu erwarten ist und wie Apple im Anschluss mit den Rechten verfahren würde, ist heute allerdings noch völlig offen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter