iPhone 15: Apples Zulieferer stocken auf

In ungefähr zweieinhalb Monaten wird Apple voraussichtlich die Enthüllung der nächsten iPhone-Generation vollziehen. Wie gehabt werden wir wohl ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus, ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15 Pro Max bekommen. Es sieht so aus, als ob das aktuelle Line-Up bewährt ist und Apple wird anscheinend mit dem iPhone 15 an dieser Strategie festhalten.

In den kommenden Wochen wird die Produktion des iPhone 15 voraussichtlich anlaufen und Foxconn, der größte Fertiger von Apple in China, bemüht sich aktiv um die Anwerbung von neuen und ehemaligen Mitarbeitern. Laut einem Bericht der South China Morning Post gewährt Foxconn allen ehemaligen Mitarbeitern, die ihre Arbeit wieder aufnehmen, einen einmaligen Bonus von 8000 Yuan, was etwa 1100 US-Dollar entspricht. Es wird vermutet, dass Foxconn wesentlich mehr Arbeitskräfte benötigt, um die hohen Bestellmengen für das iPhone 15 von Apple zu bewältigen.

iPhone 15 könnte zum großen Erfolg werden

Mit dem iPhone 15 erwartet Apple einen regelrechten Verkaufsschlager, was wiederum zu einem erhöhten Bedarf an Arbeitskräften führt. Laut Schätzungen wird Apple bis zu 100 % mehr Einheiten bei seinen Zulieferern in Auftrag geben. Die Gründe für die wachsende Beliebtheit des iPhone 15, insbesondere der Pro-Modelle, sind eine nochmals verbesserte Kamera und der bevorstehende Wechsel von Lightning auf USB-C.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vor, ein Upgrade durchzuführen und wenn ja, von welchem Modell aus? Welche Funktionen und Eigenschaften sind für euch unverzichtbar, damit ihr vom iPhone 15 überzeugt werdet? Wir möchten gerne eure Meinung dazu hören, also zögert nicht, uns in den Kommentaren eure Gedanken mitzuteilen.