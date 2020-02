Bekommt das iPad Pro doch schon bald sein Update?

Das iPad Pro wird vielleicht doch schon im März aktualisiert. Apple plant für die nächste Version angeblich eine 3D-Kamera, allerdings war zuletzt eher von einem Update im Herbst ausgegangen worden. Gemeinsam mit dem iPad Pro-Update wird wohl auch das erwartete iPhone 9 vorgestellt.

Apple bringt möglicherweise doch schon im März ein aktualisiertes iPad Pro. Die Zeitschrift Digitimes geht in einer aktuellen Einschätzung davon aus, dass Apple ein iPad Pro 2020 im kommenden Monat vorstellen wird. Mit einem Update für das iPad Pro im Frühling 2020 war im vergangenen Herbst schon gerechnet worden, in den letzten Wochen ging das Pendel der Gerüchteküche aber eher in Richtung einer Präsentation im Herbst im Rahmen einer September-Keynote.

Zudem ist die Digitimes zwar in der Lieferkette gut vernetzt, bringt Details und Fiktion aber gern einmal durcheinander.

Fertigung des neuen iPad Pro soll nur langsam in Schwung kommen

Erwartet wird für das iPad Pro auf jeden Fall ein Update der Kamera. Dabei wurde sowohl von einem iPad Pro mit einer Triple-Cam wie im iPhone 11 Pro gesprochen, doch auch eine 3D-Kamera wurde immer wieder ins Gespräch gebracht, dieses Feature erwarten Beobachter im kommenden iPhone 12.

Die Digitimes merkt zum iPad Pro 2020 noch an, dass die Produktion nur langsam in Gang komme, dies sei dem sich ausbreitenden Corona-Virus und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Produktionskapazitäten geschuldet. Zuletzt hatten wir bereits über eine mögliche Knappheit bei MacBooks und auch den AirPods berichtet. In beiden Fällen werden in den Fabriken die für die Fertigung benötigten Komponenten knapp.

Gemeinsam mit dem iPad Pro, falls das Update wirklich im März erscheint, wird wohl auch das iPhone 9 vorgestellt werden.

