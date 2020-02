Kommt das iPhone mit Akku zum Wechseln? EU will Smartphones mit austauschbarer Batterie vorschreiben

Die Batterie im iPhone war immer fest verbaut, etwas anderes können sich Apple-Nutzer gar nicht vorstellen. Doch in Zukunft könnte sich das ändern: Die EU plant einem internen Dokument zufolge eine Pflicht für Hersteller, ihre Handyakkus vom Nutzer austauschbar zu gestalten. Was haltet ihr von dieser Idee?

Das Thema war eigentlich vom Tisch: Seit Jahren gibt es kaum noch Smartphones mit einem Akku, den der Nutzer herausnehmen und wechseln kann. Akkus in Smartphones sind fest verbaut, das hat Apple bereits seit dem aller ersten iPhone zu gehandhabt. Doch die EU hat offenbar Pläne, das zu ändern. Laut einem internen Papier, das Medienberichten nach aktuell in Brüssel diskutiert wird, sollen Hersteller in Zukunft verpflichtet werden, Smartphones mit wechselbarem Akku in der EU zu verkaufen. Das Vorhaben ist noch in einem frühen Stadium, doch eine Realisierung scheint nicht unmöglich.

Smartphones würden wieder dicker und wären schwerer wasserdicht zu bekommen

Ein Grund, die Akkus fest zu verbauen, war das Ziel der Hersteller, die Geräte immer dünner und dünner zu bauen. Allein optisch würde sich also ein wechselbarer Akku bemerkbar machen, zudem bedeuten mehr bewegliche Teile auch immer mehr potenzielle Schadens- und Fehlerquellen. Außerdem würde ein wechselbarer Akku es auch extrem erschweren, ein Smartphone völlig wasserdicht zu gestalten.

Ob das Vorhaben der EU gelingt, ist zwar fraglich, die Position von Unternehmen wie Apple dürfte allerdings klar sein. Apple beklagte sich wie zuvor berichtet erst kürzlich über Pläne der EU, einen EU-weit einheitlichen Ladeanschluss für Smartphones vorzuschreiben.

