Bald auch Blutsauerstoff messen: Apple Watch erhält neue Gesundheitsfunktion

Die Apple Watch misst bald vielleicht auch den Blutsauerstoff. Diese zusätzliche Gesundheitsfunktion würde medizinische Risiken deutlich besser erkennen helfen, unklar ist allerdings noch, ob dieses neue Feature nur die neue Apple Watch Series 6 oder auch ältere Modelle unterstützen werden.

Apple bringt wohl bald eine neue Gesundheitsfunktion für die Apple Watch. watchOS 7 ist für die Messung des Blutsauerstoffgehalts vorbereitet, das entdeckten kürzlich Redakteure bei 9to5Mac, die Einsicht in eine frühe Testversion nehmen konnten. Gerüchte über eine Blutsauerstoffmessung in der Apple Watch gab es schon länger, daneben soll Apple auch an einer Blutzuckermessung und einer Blutdruckmessfunktion arbeiten, Apfellike.com berichtete. Angeblich soll Tim Cook persönlich die Blutzuckermessung per Apple Watch in frühen Testversionen schon ausprobiert haben, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Seit einiger Zeit hat man aber nichts mehr von diesen Bemühungen gehört.

Ein Blutsauerstoffwert von 95% und darüber gilt als gesund, ein Wert darunter deutet auf ein Problem hin.

Wirklich kritisch wird es bei einer Blutsauerstoffsättigung von 80% und darunter.

Messung auch mit aktueller Apple Watch möglich?

Die neue Messfunktion soll zudem eine Benachrichtigung bei ungesund niedrigem Blutsauerstoffgehalt beinhalten, die analog zu der Benachrichtigung bei einer unregelmäßigen Herztätigkeit funktionieren dürfte. Allerdings ist derzeit noch nicht klar, ob die Blutsauerstoffmessung nur mit der neuen apple Watch, die im Herbst 2020 vorgestellt werden dürfte funktioniert oder ob das Feature auch auf den aktuellen Modellen nachgerüstet werden kann, zumindest Google war das bei einem Fitbit-Modell möglich.

Neben der Blutsauerstoffsättigung soll auch die Präzision der EKG-Funktion in der kommenden Generation der Apple Watch verbessert werden.

