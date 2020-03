Neues iPad Pro? Apple registriert unbekanntes Modell in Datenbank

Apple hat ein weiteres neues iPad in einer Datenbank der behördlichen Aufsicht eingetragen. Dabei handelt es sich vielleicht um eine neue Version des iPad Pro, allerdings wird schon für die nächsten Wochen ein neues iPad Pro erwartet, die Eintragung wäre damit nach den bisherigen Erfahrungen recht knapp erfolgt.

Wann kommt denn nun ein neues iPad Pro: Erst kürzlich wurde über eine Triple-Cam wie im iPhone 11 Pro im neuen Flaggschiff-iPad spekuliert, Apfellike.com berichtete. Nun wurde ein neues iPad-Modell entdeckt, das Apple in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen hat. Es wurde dort unter der Modellnummer A2229 registriert. Viel mehr als die Tatsache, dass es mit dem aktuellen iPadOS 13 als Betriebssystem ausgeliefert werden soll, ist dem Eintrag nicht zu entnehmen.

Kommt ein neues iPad noch im März?

Die Einträge in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission werden in der Regel einige Monate vor einem tatsächlichen Marktstart eines neuen Produkts vorgenommen, in seltenen Fällen ging es allerdings auch schon schneller. Ob das in diesem Fall auch so sein wird, ist schwer abzuschätzen. Tatsache ist, dass viele Beobachter schon länger mit einem neuen iPad Pro im März gerechnet haben. Allerdings könnte sich der Start und auch die Auslieferung an die Kunden aufgrund der um sich greifenden Corona-Krise deutlich verzögern. Ebenfalls noch im März könnte Apple das iPhone 9 auf den Markt bringen, wie in einer früheren Meldung berichtet vielleicht auch in einer Plus-Version, zudem wurde erst vor wenigen Tagen über ein neues MacBook Air noch diese Woche spekuliert.

