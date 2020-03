Trotz Corona: Foxconn will gegen Ende März wieder mit voller Kapazität arbeiten

Foxconn möchte Ende des Monats in all seinen Fabriken wieder mit voller Kapazität arbeiten. Mit dieser Ansage versucht der Auftragsfertiger momentan seine Kunden zu beruhigen. Die sind derzeit aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus auf die laufende Produktion in China ziemlich beunruhigt. Ob das Unternehmen seine Versprechen wird halten können, steht allerdings dahin.

Gegen Ende des Monats läuft alles wieder rund, das erklärte Foxconn gestern in einem Statement an seine Kunden. Zu diesem Zeitpunkt sollen alle Fabrikationsstätten in China wieder mit voller Kapazität arbeiten. Zuletzt warenverschiedene Fabriken des weltweit größten Auftragsfertigers, der unter anderem die größten Kontingente des iPhones für Apple liefert, aufgrund der rasch um sich greifenden Erkrankung am neuen Corona-Virus zeitweilig geschlossen worden.

Auswirkungen des Corona-Virus auf Produktionsabläufe derzeit noch unklar

Nachdem die Fabriken dann eine Weile still standen, ist noch nicht klar, ob und wie sehr die Endkunden die Auswirkungen des temporären Ausstandes merken werden. Erste Versuche, die Fabriken wieder hochzufahren, erwiesen sich als zäh. Foxconn und auch sein größter Kunde Apple hatten jeweils eine Gewinnwarnung für das laufende Quartal ausgegeben, Apfellike.com berichtete. Auch die Produktion von AirPods und Macs geriet aufgrund der Auswirkungen durch den Corona-Virus ins stocken, Apfellike.com berichtete. Ob Foxconn gegen Ende März alle Fabriken tatsächlich wieder vollständig einsatzbereit haben wird, bleibt abzuwarten. Zunächst war es vielen Beschäftigten aufgrund verhängter Reisebeschränkungen noch nicht möglich, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.

