Verbraucherpsychologie: Kommt das iPhone 12 erst 2021?

Das iPhone 12 kommt vielleicht erst nächstes Jahr: Apple überlege derzeit, den Start des neuen Flaggschiffs ins nächste Jahr zu verschieben. Offenbar sorgt man sich um eine verringerte Kaufkraft und auch um ein verringertes Kaufinteresse seitens der Konsumenten.

Apple bringt das iPhone 12 vielleicht erst im nächsten Jahr auf den Markt, das berichteten zuletzt asiatische Wirtschaftsmedien. Grund dafür ist offenbar nicht nur die angespannte Situation in der Lieferkette. Viel mehr geht in Cupertino dem Vernehmen nach die Angst um, das neue iPhone 12 könnte beim Verbraucher nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die es benötigt.

Das iPhone 12 wird Apples erstes iPhone mit 5G sein und „dieses Modell muss unbedingt ein Hit werden“, so offenbar der einhellige Tenor in Apples Führungskreisen.

Kommt das iPhone 12 erst 2021?

Die Verkaufszahlen könnten durch stark gestiegene Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Krise und somit eine verminderte Kaufkraft, aber auch durch eine verminderte Konsumbereitschaft der Verbraucher in Mitleidenschaft gezogen werden, führtet das Unternehmen. Zudem möchte man keine Mängel bei dem Produkt riskieren, von dem sich Analysten so viel erwarten. Während aktuell Fertiger wie Foxconn in China ihre Produktionskapazitäten wie zuvor berichtet wieder hochfahren, kommt es zu Lieferschwierigkeiten in anderen Ländern, darunter Malaysia, Großbritannien, Südkorea und auch Deutschland. Neben der 5G-Unterstützung wird das iPhone 12 auch neue Kamera-Features erhalten, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Zumindest im iPhone 12 Pro wird es wohl eine 3D-Kamera geben.

