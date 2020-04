Kommt ein 23-Zoll-iMac und ein neues iPad Air im Herbst?

Im Herbst bekommen wir vielleicht einen neuen iMac: Apple soll an einem 23 Zoll-Modell arbeiten, das so groß wie die aktuelle 21,5 Zoll-Variante sein könnte. Auch ein Update für das iPad Air in diesem Jahr ist offenbar in Planung.

Apple wird vielleicht in diesem Herbst den iMac aktualisieren. Angebracht wäre es, er hatte zuletzt im Mai letzten Jahres ein kleines CPU-Update erhalten. Wie nun die chinesische Zeitung China Times berichtet, arbeite Apple an einem neuen iMac mit einem 23-Zoll-Bildschirm. Dabei könnte dieser aber genau so groß ausfallen wie die aktuelle 21,5 Zoll-Version des iMac. In der Folge würden die Ränder schmaler werden, auch am Design des iMac könnte Apple tatsächlich einmal Hand anlegen.

Weiter halten Quellen im Umfeld von Apple es für möglich, dass der Preis für den Einsteiger-iMac ein wenig gesenkt wird.

Auch das iPad Air erhält vielleicht ein Update

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über eine Spekulation aus den sozialen Medien, wonach das iPad möglicherweise eine neue Version erhalten könnte, diese sollte über ein vollflächiges Display und einen Touch ID-Sensor unter dem Bildschirm verfügen. Der Bericht der China Times greift zumindest den randlosen Bildschirm auf. Ein iPad Air-Update für 2020 sei bei Apple geplant.

Der Wechsel zu Mini-LED-Displays werde sich dagegen noch verzögern. In einer weiteren Meldung hatten wir bereits andere Analysten zitiert, die ganz ähnliche Befürchtungen hegen. Grund dafür ist, dass Apple zunächst einmal alles versuchen möchte, um das iPhone 12 pünktlich auf den Markt zu bringen.

Beide neuen Geräte, der spekulative 23 Zoll-iMac und das neue iPad Air, sollen im dritten Quartal in die Massenfertigung gehen, ein Start im Herbst wären also möglich.

