Apple Watch Series 6: Display wohl identisch zum OLED-Display von 2019

Die Apple Watch Series 6 bekommt womöglich das selbe Display wie ihr aktueller Vorgänger. Damit müssten Nutzer noch ein weiteres Jahr auf die neue Version mit den Micro-LED-Panels warten. Dafür können Nutzer einer Apple Watch wohl ab diesem Jahr auf Sleep-Tracking zurückgreifen.

Apple wird seine Apple Watch womöglich in diesem Jahr mit einem Display ausstatten, das identisch mit dem Bildschirm der Apple Watch Series 5 ist, die Apple im letzten Herbst vorgestellt hat. Dieses OLED-Display wird wohl wieder in Teilen vom Zulieferer JDI Display bezogen, das hat ein bekannter Leaker auf Twitter geschrieben.

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 31, 2020