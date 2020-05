Für das iPhone 12 Max: Apple ordert 20 Millionen Displays von LG

Das iPhone 12 wird wohl in vielen Fällen ein Display von LG erhalten. Der Konzern liefert dem Vernehmen nach vor allem die Bildschirme für das iPhone 12 Max, also die größere Version des iPhone 12, die ein 6,1 Zoll-Display bekommen soll. Allerdings bleibt Samsung Display weiter ein überragend wichtiger Lieferant für OLEDs im iPhone.

Apple hatte lange darum ringen müssen, sich aus der Abhängigkeit von Samsung Display als Zulieferer von OLED-Panels für das iPhone zu lösen. Einen Teil dieser Schwierigkeiten hat man dabei aber auch selbst verursacht, indem man die Qualitätsanforderungen an die Panels extrem weit nach oben geschraubt hat. In der Folge konnten die Bildschirme von anderen Zulieferern lange nicht bestehen, wodurch Apple wieder bei Samsung kaufen musste.

In den letzten Jahren hat sich indes LG Display als zweiter Lieferant im großen Maßstab in Apples Lieferkette etablieren können. 2020 wird Apple wohl so viele Displays von LG beziehen, wie noch nie.

Das iPhone 12 Max wird fast nur Panels von LG besitzen

Besonders viele der OLED-Panels, die Apple bei LG Display einkaufen möchte, wird man für das iPhone 12 Max verwenden, das berichten aktuell südkoreanische Wirtschaftsmedien. Danach werde LG Display rund 20 Millionen Panels liefern. Das iPhone 12 Max soll dem Vernehmen nach ein 6,1 Zoll-Display erhalten. Die selbe Größe soll das iPhone 12 Pro an Bildschirmdiagonale aufbringen, hier kommen aber raffiniertere Bildschirme zum Einsatz. Hierfür nutzt Apple dann wieder Panels von Samsung Display, wo man etwa die Y-OCTA-Tecnik entwickelt hat. Sie ermöglicht dünnere Displays. In dieser Meldung lest ihr Details zur möglichen Auflösung der verschiedenen iPhone 12-Modelle.

Auch beim iPhone 12 Pro Max wird Apple wohl auf Panels von Samsung setzen. Der Konzern soll rund 55 Millionen Panels für das iPhone 12-Lineup liefern, damit sind rund 75 Millionen Displays von Apple angefragt.

