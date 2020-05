Home-Office für alle: Twitter lässt seinen Mitarbeitern zukünftig die Wahl

Twitter holt seine Mitarbeiter nicht wieder aus dem Home-Office zurück. Das Unternehmen lässt all seinen Beschäftigten in Zukunft die Wahl, von wo aus sie arbeiten möchten. Mit dieser neuen Freiheit könnte Twitter in Zukunft zu einem attraktiveren Arbeitgeber werden.

Corona hat das Potenzial, die Arbeitswelt der Gegenwart bis in die Zukunft hinein grundlegend zu verändern. Schon zu Beginn der Krise schickten zahlreiche Unternehmen ihre Angestellten ins Home-Office, darunter auch alle großen Tech-Firmen im Silicon Valley. Apple, Google, Microsoft, Facebook und Twitter schickten ihre Beschäftigten nach Hause. Doch bei Twitter wird man aus dieser zeitweisen Praxis eine dauerhafte Einrichtung machen, wie das Unternehmen jetzt bestätigt hat.

Man habe in den letzten Wochen festgestellt, dass Mitarbeiter von überall aus arbeiten könnten und zwar ebenso produktiv wie im Büro des Unternehmens.

Neue Freiheit bei Twitter: Home-Office für alle

Die Büros von Twitter werde man vor September nicht mehr öffnen, stellte das Unternehmen jetzt klar. Dienstreisen soll es in diesem Jahr überhaupt keine mehr geben. Die erneute Öffnung der eigenen Standorte werde unter kontinuierlicher Wahrung aller gebotenen Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Wie viele der insgesamt rund 4.900 Mitarbeiter bei Twitter in Zukunft für sich entscheiden werden, von zu Hause aus zu arbeiten, muss sich noch zeigen.

Klar ist, diese neue Politik könnte Twitter bei neuen Bewerbern einige Pluspunkte bringen, denn auch im Tech-Sektor sind nicht alle Unternehmen so offen. Wie wir etwa in einer früheren Meldung berichtet hatten, hat Apple erst kürzlich damit begonnen, alle Mitarbeiter langsam wieder in die Büros zurückzurufen, auch aufgrund der geheimniskrämerischen Unternehmenskultur des Unternehmens wird es ein generelles Recht auf Home-Office in Cupertino so bald nicht geben.

