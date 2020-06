Apple-Kunden haben aktuell Probleme mit der Registrierung für das Entwicklerprogramm. Die Zahlung per Kreditkarte für den Beitritt zu dem kostenpflichtigen Programm produziert bei vielen Nutzern Fehlermeldungen, wie es scheint, sind vor allem Kunden außerhalb der USA von dem Problem betroffen.

Aktuell kommt es offenbar vermehrt zu Problemen in Zusammenhang mit Apples Programm für Entwickler. Bei zahlreichen Anwendern erscheint eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass es ein Problem mit der Zahlung per Kreditkarte gibt. Dieses Problem ist verschiedenen Erfahrungsberichten nach bereits im vergangenen Jahr aufgetreten, doch nun scheinen sich die Komplikationen zu häufen, das deuten zumindest die Schilderungen in Apples Forum für Entwickler an.

Apple hat sich bis jetzt noch nicht zu der Thematik geäußert

Danach scheint es vorwiegend bei Kunden zu den beschriebenen Schwierigkeiten zu kommen, die ihren Wohnsitz außerhalb der USA haben. Besonders oft werden offenbar Kreditkarten von Kunden in Russland von Apple abgelehnt. Verschiedentlich wurde auch berichtet, dass Kunden mehrere Kreditkarten eingesetzt haben, das Problem jedoch bei allen Karten auftrat. Apple rät in diesen Fällen stets dazu, die ausgebende Bank beziehungsweise Kreditkartengesellschaft zu kontaktieren, es ergab sich jedoch in allen Fällen, dass die Karten einwandfrei und das Problem von Apple verursacht worden war.

Das Unternehmen hat sich bis jetzt noch nicht zum Hintergrund des Problems geäußert. Das Developer-Program müssen Entwickler nutzen, um Zugriff auf die verschiedenen Betas von Apples Systemen zu erlangen.

Ärger für Entwickler: Apple lehnt Kartenzahlungen für Developer-Registrierungen außerhalb der USA ab 4.17 (83.48%) 23 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge