Apple TV+ erhält neue israelische Polit-Thriller-Serie

Auf Apple TV+ wird in Bälde auch ein Spionage-Thriller zu sehen sein. Apple hat sich offenbar die Rechte an der achtteiligen Serie „Tehran“ gesichert. Sie erzählt die Geschichte einer israelischen Agentin auf ihrem ersten Feldeinsatz.

Apple TV+ kann wohl in nächster Zeit mit einem neuen interessanten Titel aufwarten. Apple hat sich die Recht an der Serie „Tehran“ sichern können, wie kürzlich aus Berichten von Branchenmedien hervorging.

Bei „Tehran“ handelt es sich um eine Polit-Drama-Serie in acht Teilen, die in Israel und dem Iran spielt.

Der Zeitpunkt der Erstausstrahlung auf Apple TV+ ist noch nicht sicher

In „Tehran“ wird die Geschichte von Tamar Rabinyan erzählt, einer israelischen Geheimdienstagentin, die zu ihrem ersten Einsatz in der Fremde aufbricht. In der iranischen Hauptstadt soll sie ein kritisches Atomprojekt sabotieren, doch sie trifft auf einen Aktivisten der Pro-Demokratie-Bewegung im Iran, wodurch ihre Mission sich ungeahnt kompliziert gestaltet.

Es ist noch nicht klar, wann Apple die neue Serie auf Apple TV+ bringen wird. Der Dienst hatte zuletzt verschiedene Neuzugänge bekommen, wie wir unter anderem hier und hier berichtet hatten. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass Analysten dem Angebot eine äußerst positive Zukunft in Aussicht stellen. Danach könnte der Dienst binnen fünf Jahren rund 100 Millionen zahlende Mitglieder aufweisen. Aktuell nutzen rund 30 Millionen Anwender den Dienst, doch nur ein kleiner Teil besteht auch aus zahlenden Kunden.

