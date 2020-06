Der iMac dürfte wohl bald ein Update erhalten, aber wann? Einige glauben, schon am kommenden Montag könnte es so weit sein, doch es spricht auch einiges dagegen. Darüber hinaus könnte auch endlich ein kleines Design-Update erscheinen – nötig hätte es der Rechner von Apple.

Apple wird wohl in nächster Zeit seinen iMac mit einem Update versorgen. Zu7letzt häuften sich die entsprechenden Hinweise auf ein neues Modell, allerdings senden die verschiedenen Quellen sich teils widersprechende Signale. So hatte ein kurzzeitig auftretender Engpass bei der Bestellung des 27 Zoll-iMac die Vermutung genährt, Apple könnte eben dieses Modell in nächster Zeit aktualisieren, Apfellike.com berichtete.

Dagegen sieht eine Information aus der Lieferkette lediglich einen Start eines neuen iMacs irgendwann in der zweiten Jahreshälfte. Zudem wird hier explizit ein 23 Zoll-iMac erwähnt, das wäre eine neue Größe. Gegen einen kurz bevorstehenden Launch spricht auch ein Eintrag eines neuen iMacs in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission, Apfellike.com berichtete. Diese Einträge beziehen sich in der Regel auf Geräte, die erst wenige Monate später erscheinen, hierzu passt auch, dass Apple zeitgleich die mutmaßlichen neuen iPhone 12-Modelle in dieser behördlichen Datenbank eingetragen hatte.

Kommt der neue iMac auch in einem neuen Design?

Von einem Neustart des iMac schon zur WWDC 2020, die kommenden Montag beginnt, sprachen indes zuletzt Leaker auf Twitter.

Diese brachten auch ein neues Design ins Gespräch. Danach würde der iMac 2020 mit dünneren Displayrändern und allgemein eher in der Anmutung des iPad Pro erscheinen, wie ein weiterer Leak erneut unterstreicht.

Ob Apple tatsächlich diesen Designschritt geht und ob das Update bereits nächste Woche erscheint, bleibt einstweilen abzuwarten.

