iPhone 12 und neuer iMac: Apple registriert neue Geräte bei eurasischen Behörden

Apple hat einen Haufen neuer Geräte in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission registriert. Dieser Index gilt als Indikator für die Einführung neuer Apple-Produkte und hat deren Erscheinen in der Vergangenheit stets zuverlässig vorhergesagt. Somit kann nun auch als sicher angenommen werden, dass bald neue iMacs erscheinen.

Apple wird wohl in nächster Zeit ein Update für den iMac bringen. In der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission hat das Unternehmen einen Mac eingetragen, der die bis jetzt nicht verwendete Modellbezeichnung A2330 trägt. In den mageren Details zu dem neuen Produkt heißt es, bei diesem Computer handele es sich um einen Desktop, der mit macOS 10.15 ausgeliefert wird. Damit ist ziemlich sicher, dass ein neuer iMac kommt, wobei ein Mac Mini ebenfalls noch möglich wäre. Allerdings hatten die letzten Tage verschiedentlich Gerüchte auf ein neues iMac-Modell gebracht, Apfellike.com berichtete. Auch ein aufgefrischtes Design steht im Raum.

Neue iPhone 12-Modelle wurden ebenfalls registriert

Weiterhin in der Datenbank hat Apple die mutmaßlichen Modelle des iPhone 12 registriert. Insgesamt wurden neun Geräte eingetragen, diese tragen die Modellnummern A2176, A2172, A2341, A2342, A2403, A2407, A2408 anu A2411.

Das iPhone 12 wird im September erwartet, wobei noch unklar ist, wann welches Modell auf den Markt kommt. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass alle neuen Modelle im Juli in die Massenproduktion gehen sollen. Zuvor wurde allerdings aus Kreisen der Lieferkette bereits verlautbart, Apple habe mit der Massenproduktion des iPhone 12 Max bereits in diesem Monat begonnen, Apfellike.com berichtete. Denkbar wäre, dass Apple nicht alle vier erwarteten neuen iPhone 12-Modelle zur gleichen Zeit in den Handel bringt.

