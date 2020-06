Zur WWDC: Angeblich neuer iMac mit dünneren Rändern und ohne Fusion Drive geplant

Bekommt der iMac schon dieses Jahr ein neues Design? Ein aktueller Leak spricht von einem aufgefrischten iMac mit dünneren Rändern. Fällig wäre eine Überarbeitung, Apples Desktoprechner hat schon zu lange auf ein größeres Update warten müssen.

Der iMac wird womöglich schon bald in einer deutlich überarbeiteten Version auf den Markt gebracht. Ein Leaker, der es in der Vergangenheit zu einer gewissen Treffsicherheit in Bezug auf neue Produkte von Apple gebracht hat, hat sich nun zur Zukunft des iMac geäußert.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter teilte er mit, er glaube an ein neues Design für den Desktop von Apple, das das Unternehmen bereits im Rahmend er WWDC 2020 vorstellen werde. Diese Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr rein virtuell am 22. Juni stattfinden, Apfellike.com berichtete.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Danach soll der iMac im Design des iPad Pro neu aufgelegt werden, das schließt auch deutlich schmalere Ränder mit ein.

Verliert der iMac auch die rotierenden Festplatten?

Apple werde sich auch von den rotierenden Scheiben klassischer Festplatten verabschieden, so der Leaker. bis jetzt setzt Apple im iMac standardmäßig auf den Fusion Drive, ein Hybrid aus Festplatte und SSD, die aber nicht an die Geschwindigkeit reiner SSDs heran reicht.

Weiter werde Apple den iMac auch mit seinem T2-Chip ausstatten, eine logische Entscheidung. Dieser ARM-Co-Prozessor ist inzwischen in allen aktuellen Macs verbaut und stellt erweiterte, Hardwarebasierte sicherheits- und Diagnosefunktionen zur Verfügung.

Ob wir tatsächlich schon in wenigen Tagen einen neuen iMac sehen werden, bleibt indes noch abzuwarten. Es wäre allerdings hoch an der Zeit für einen Neustart, der iMac wartet bereits seit einer Dekade auf eine äußerliche Überarbeitung und wirkt inzwischen deutlich aus der Zeit gefallen.

