Bilder: Schon wieder angebliche AirPower-Leaks aufgetaucht

Wird AirPower doch noch vorgestellt? In den letzten Wochen häuften sich die Gerüchte um den Start der eigentlich für tot erklärten drahtlosen Ladematte. Apple hatte die Probleme, die bei der Entwicklung entstanden waren, seiner Zeit für unüberwindlich erklärt, doch immer wieder tauchen nun Leaks zum Produkt auf – so auch heute.

Apple präsentiert womöglich doch noch einmal eine Version von AirPower: Heute sind abermals Bilder im Netz aufgetaucht, die das Innenleben der drahtlosen Ladematte zeigen sollen.

Sie stammen ursprünglich aus chinesischen sozialen Netzwerken und wurden später über den Nachrichtendienst Twitter weiter geteilt. Sie deuten auf eine Ladematte mit verschiedenen Ladespulen hin. AirPower in der Version, wie sie ursprünglich von Apple geplant worden war, sollte das iPhone, die Apple Watch und die AirPods drahtlos aufladen können und zwar gleichzeitig.

Genau hier haben sich dem Vernehmen nach die Probleme ergeben, die in Form ständiger Überhitzungen und einem Übermaß an Rechenaufwand vorgelegen haben sollen. Verschiedenen Gerüchten nach, die unter anderem der Leaker Jon Prosser vor einigen Monaten in die Welt gesetzt hatte, möchte Apple einen A11 bionic-CPU in AirPower zum Einsatz bringen, um das Wireless Charging zu steuern, wir hatten in verschiedenen Meldungen darüber berichtet.

Kommt AirPower im Herbst?

In den letzten Wochen häuften sich dann Gerüchte, wonach Apple AirPower im Herbst präsentieren könnte. Dies könnte etwa auf einer iPhone 12-Keynote geschehen, auch eine Präsentation auf einer ebenfalls spekulativen zweiten Keynote im Oktober wäre aber denkbar.

Seid ihr noch an AirPower interessiert?

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge