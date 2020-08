Für Big Sur, als Gratisversion für Einsteiger und mit neuen Funktionen: VMware kündigt Fusion 12 an

Der Virtualisierer VMware hat eine neue Version seiner Lösung für die Nutzung virtueller Maschinen am Mac angekündigt. Diese wird erstmals auch für private Nutzer in einer kostenlosen Version zur Verfügung stehen. Highlight ist die ergänzte Unterstützung von macOS Big Sur. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte das Unternehmen nicht.

Apple-Nutzer können bald auch unter macOS Big Sur virtuelle Maschinen mit den Lösungen von VMware nutzen. Das Unternehmen kündigte in einem Beitrag auf einem Unternehmens-Blog unlängst die nächste Version seiner Software für den Mac an. Und diese bringt einige Neuerungen: Eine davon ist, dass es in Zukunft auch eine kostenlose Version geben wird.

Der Fusion 12 Player kann von Nutzern für private Zwecke kostenlos genutzt werden, eine Pro-Version wird es allerdings weiterhin geben.

Unterstützung für macOS Big Sur kommt

Weiterhin neu ist die Unterstützung von macOS Big Sur durch VMware Fusion 12. Diese werde freigeschaltet, sobald das neue System in seiner finalen Version verfügbar sei, so das Unternehmen in seiner Ankündigung. Es wird dann möglich sein, sowohl von einer Big Sur-Installation aus eine virtuelle Maschine zu nutzen, als auch für diese das neue macOS als System zu wählen. Weiterhin hinzu kommt die Unterstützung für externe Grafikkarten, so lange diese vom eigenen Mac und macOS unterstützt werden.

Und schließlich ergänzt VMware die Unterstützung für DirectX 11 und OpenGL 4.1. Einen Termin für die Veröffentlichung von VMware Fusion 12 nannte das Unternehmen nicht.

macOS Big Sur wird im Herbst als kostenloses Update für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

