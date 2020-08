iTunes-Privatfreigabe bei vielen Nutzern aktuell mit Problemen, seid ihr betroffen?

Nutzer der iTunes-Privatfreigabe haben seit kurzem vermehrt mit Problemen bei der Nutzung an ihrem iPhone oder iPad zu kämpfen. Hierbei stürzt die Musik-App ihres iOS-Geräts häufig ab. Das Problem wird bereits in verschiedenen Foren und Mac-Nutzergruppen diskutiert, Apple hat sich zu der Thematik allerdings noch nicht geäußert. Seid ihr ebenfalls von dem Fehler betroffen?

Apple-Nutzer klagen seit kurzem vermehrt über ein bisher unbekanntes Problem: Es treten bei vielen Anwendern in letzter Zeit Störungen in Zusammenhang mit der iTunes-Privarfreigabe auf. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, die auf ihrem Mac oder PC vorgehaltenen Inhalte im gesamten Netzwerk bereitzustellen und so für weitere Geräte zugänglich zu machen.

Früher wurde die Privatfreigabe – wie der Name es schon vermuten lässt – via iTunes aktiviert, seit die Software am Mac mit dem Start von macOS Catalina entfallen ist, wird die Funktion in den Systemeinstellungen aktiviert.

Nutzer melden Problem ab iOS 13.6 oder höher

Nun scheint hier Sand ins Getriebe geraten zu sein: Wie aus den verschiedenen Erfahrungsberichten betroffener Nutzer zu entnehmen ist, kommt es vermehrt zu einem Absturz der Musik-App, sobald eine freigegebene Privatfreigabe verwendet werden soll. Dies tritt indes erst ab iOS in der Version 13.6 oder höher auf.

Das Problem scheint zudem nicht am Mac vorzuliegen, diese können eine aktive Privatfreigabe im Netzwerk nach wie vor anstandslos nutzen. Treten bei euch auch Störungen der iTunes-Privatfreigabe auf und wenn ja, unter welcher iOS-Version?

